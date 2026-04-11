Yokuşta ilerleyemeyen kamyonetini araçlara çarpmamak için bilerek devirdiğini iddia etti

Ankara'da inşaat malzemesi yüklü kamyonu yokuşta durdurmak zorunda kalan sürücü, geriye savrulan aracı arkadaki araçlara çarpmamak için kasıtlı olarak devirdiğini ileri sürdü. Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çankaya ilçesi Hacı Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 53 yaşındaki Murat K., inşaat malzemesi yüklü 06 PMH 44 plakalı kamyonu önündeki otomobilin yavaşlamasından dolayı yokuşta durdurmak zorunda kaldı. Sürücü, kontrolden çıkarak geriye savrulan aracını arkadaki otomobillere çarpmamak için bilerek devirdi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, devrilen kamyonette hasar oluştu. Aracın yoldan çekilmesiyle bölge trafiği normal akışına döndü.

"Arkamdaki otomobillere vurmamak için kasıtlı olarak aracımı devirdim"

Olayla ilgili konuşan kamyon sürücüsü Murat K., "Kamyonumda yük vardı. Yokuş çıkıyorduk. Önümdeki sürücü frene basınca ben de durmak zorunda kaldım. Aracımı tekrar hareket ettiremedim. Arkamdaki otomobillere vurmamak için kasıtlı olarak aracımı devirdim. Yoksa 5 arabaya çarpmak zorunda kalacaktım. Faciayı engellemek için böyle bir şey yaptım. Kimseye bir şey olmadı. Başkalarına bir şey olmasın diye kendimi riske attım. Mecbur kalmıştım. Bana da bir şey olmadı. Sadece kolumda ağrı var. Küçük araçların trafikte her zaman büyük araçlarla arasına mesafe koyması lazım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA