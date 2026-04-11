Yokuşta ilerleyemeyen kamyonetini araçlara çarpmamak için bilerek devirdiğini iddia etti
Yokuşta ilerleyemeyen kamyonetini araçlara çarpmamak için bilerek devirdiğini iddia etti

Yokuşta ilerleyemeyen kamyonetini araçlara çarpmamak için bilerek devirdiğini iddia etti
11.04.2026 15:20  Güncelleme: 15:27
Ankara'da inşaat malzemesi yüklü kamyon, yokuşta durdurulmak zorunda kalması sonucu geri savrulurken, sürücü aracını bilerek devirdi. Kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanma yaşanmadan atlatılan olayda, sürücü kendisini riske atarak diğer araçlara çarpmamak için bu yöntemi tercih etti.

Ankara'da inşaat malzemesi yüklü kamyonu yokuşta durdurmak zorunda kalan sürücü, geriye savrulan aracı arkadaki araçlara çarpmamak için kasıtlı olarak devirdiğini ileri sürdü. Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çankaya ilçesi Hacı Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 53 yaşındaki Murat K., inşaat malzemesi yüklü 06 PMH 44 plakalı kamyonu önündeki otomobilin yavaşlamasından dolayı yokuşta durdurmak zorunda kaldı. Sürücü, kontrolden çıkarak geriye savrulan aracını arkadaki otomobillere çarpmamak için bilerek devirdi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, devrilen kamyonette hasar oluştu. Aracın yoldan çekilmesiyle bölge trafiği normal akışına döndü.

"Arkamdaki otomobillere vurmamak için kasıtlı olarak aracımı devirdim"

Olayla ilgili konuşan kamyon sürücüsü Murat K., "Kamyonumda yük vardı. Yokuş çıkıyorduk. Önümdeki sürücü frene basınca ben de durmak zorunda kaldım. Aracımı tekrar hareket ettiremedim. Arkamdaki otomobillere vurmamak için kasıtlı olarak aracımı devirdim. Yoksa 5 arabaya çarpmak zorunda kalacaktım. Faciayı engellemek için böyle bir şey yaptım. Kimseye bir şey olmadı. Başkalarına bir şey olmasın diye kendimi riske attım. Mecbur kalmıştım. Bana da bir şey olmadı. Sadece kolumda ağrı var. Küçük araçların trafikte her zaman büyük araçlarla arasına mesafe koyması lazım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İnşaat, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yokuşta ilerleyemeyen kamyonetini araçlara çarpmamak için bilerek devirdiğini iddia etti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
Seda Sayan cepheyi kurdu Kavga kadrosuna ünlüleri dizdi Seda Sayan cepheyi kurdu! Kavga kadrosuna ünlüleri dizdi

15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama! ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
SON DAKİKA: Yokuşta ilerleyemeyen kamyonetini araçlara çarpmamak için bilerek devirdiğini iddia etti - Son Dakika
