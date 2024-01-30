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Ankara'da Kardeş Tartışması: Ağabeyini Bıçaklayan Kardeş Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Kardeş Tartışması: Ağabeyini Bıçaklayan Kardeş Gözaltına Alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan kardeş gözaltına alındı. Yaralı ağabeyin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın meydana geldiği yerde suç aleti ile birlikte yakalanan zanlı, polis ekiplerine teslim edildi.

Ankara\'da Kardeş Tartışması: Ağabeyini Bıçaklayan Kardeş Gözaltına Alındı
30.01.2024 - 07:09,
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Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan kardeş gözaltına alındı. Yaralı ağabeyin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabey Ahmet Ş (37) ile kardeşi Murat Ş. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeş Murat Ş., ağabeyi Ahmet Ş.'yi 10 yerinden bıçakla yaraladı. Yaralı ağabey sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Murat Ş.'yi olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Ahmet Ş.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kardeş Murat Ş. polis ekiplerine ağabeyi ile uzun süredir aralarında husumet olduğunu söyledi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kardeş Tartışması: Ağabeyini Bıçaklayan Kardeş Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Kardeş Tartışması: Ağabeyini Bıçaklayan Kardeş Gözaltına Alındı - Son Dakika
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