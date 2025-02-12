Ankara\'da Kardeşlerin Ölümü: Anne Tutuklandı

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Ankara'da şizofreni hastası anneleri tarafından bileklerinin kesilmesi sonrası hayatını kaybeden 7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin cenazesi Kartal'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken, 1'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan anne Dereci, çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Hayatını kaybeden çocuklardan Afra Sümeyye Dereci (10) ve Muhammet Ali Dereci'nin (7) cenazesi Kartal Kavaklı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan baba, gözyaşları içinde tabutlara sarıldı. - İSTANBUL