Ankara'da kavga eden kadın, diğerine telefon attı

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Ankara'da kavga eden iki kadını, bir erkek ayırmaya çalıştı. Taraflardan birinin diğerinin yüzüne telefon attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Keçiören'in Ovacık Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kavga eden iki kadın ile onları ayırmaya çalışan bir erkeğin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada sinirlerine hakim olamayan kadın ise kavga ettiği diğer kadının yüzüne cep telefonu attı. - ANKARA