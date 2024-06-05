Ankara'da kaybolan 17 yaşındaki kızdan 4 gündür haber alınamıyor

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Ankara'da ailesine arkadaşının yanına gittiğini söyledikten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

1 Haziran günü Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'nde yer alan evinden, "arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek çıkan 17 yaşındaki S.K. eve bir daha dönmedi. Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı. - ANKARA