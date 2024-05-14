Ankara'da kaza sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri İnegöl'de defnedildi - Son Dakika
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Ankara'da kaza sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri İnegöl'de defnedildi

Ankara\'da kaza sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri İnegöl\'de defnedildi

Ankara'da düğünden dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Handan Turan, İnegöl'de defnedildi. Diğer 2 kişinin cenazeleri ise memleketleri Rize'ye gönderildi.

14.05.2024 20:59
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Ankara'da katıldıkları düğünden Bursa'ya dönerken otomobilin tren köprüsü ayağına çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Handan Turan İnegöl'de defnedildi. Kazadan ölen 2 kişinin cenazeleri memleketleri Rize'ye gönderildi.

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Turan ailesi, Ankara'da bulunan akrabalarının düğüne gitti. Düğün sonrası İnegöl'e dönüş yapan Şaban Turan (54) yönetimindeki 16 AEF 142 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyere çarpıp takla attı. Savrulan araç, daha sonra tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durabildi.

Kaza sonucu araçta bulunan Emriye Yılmaz (75), Halil Yılmaz (77) ve Handan Turan (53) kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Şaban Turan (54) ve kayınbiraderi Tuncay Yılmaz (51) Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Gözyaşları arasında defnedildi

Hayatını kaybeden Handan Turan'ın cenazesi İnegöl'de Turgutalp Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emriye Yılmaz ve Halil Yılmaz'ın cenazeleri ise memleketleri Rize'ye gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kaza sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri İnegöl'de defnedildi - Son Dakika

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