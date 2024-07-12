Ankara'da kiracı ile dükkan sahibi metrekare farkı nedeniyle davalık oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da kiracı ile dükkan sahibi metrekare farkı nedeniyle davalık oldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir börek zincirinin bayiliğini alan Aydın Eşer ile kiraladığı dükkanın sahibi, iskan belgesinde yazan metrekare ile net metrekare arasındaki fark nedeniyle davalık oldu. Eşer, bir önceki belediye yönetiminde görev yapan yapı kontrol müdürünün kaçak yapılara göz yumduğunu iddia etti.

12.07.2024 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kiracı ile dükkan sahibi metrekare farkı nedeniyle davalık oldu

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir börek zincirinin bayiliğini alan Aydın Eşer ile kiraladığı dükkanın sahibi, iskan belgesinde yazan metrekare ile net metrekare arasındaki fark nedeniyle davalık oldu. Eşer, bir önceki belediye yönetiminde görev yapan yapı kontrol müdürünün kaçak yapılara göz yumduğunu iddia etti.

Ankara'da ünlü bir börekçi firması zincirinin bayiliğini alan Aydın Eşer, 3 yıl önce Göksu Mahallesi İnönü Caddesi'de bulunan sitedeki bir dükkanı inşaat halindeyken kiraladı. Kiraladıkları dükkanın yaklaşık bin 100 metrekare olduğunu iddia eden Eşer, sonrasında işletme ruhsatına müracaat ettiklerinde iskan belgesinde yapının 89 metrekare olarak yazdığını söyledi. 89 metrekare dışındaki kaçak yapının kooperatifin ve sitenin ortak kullanım alanı ile belediyenin park yeri olduğunu belirten Eşer, "Daha sonra sitenin müteahhidi ve aynı zamanda dükkanın sahibi olan kişi ile iletişime girdiğimde ruhsatın çıkacağına dair bizi sürekli oyaladı. Hatta bir önceki yapı kontrol müdürüne daire verdiğini, ruhsatın çıkmasının yakın olduğunu söyledi. Şu anki belediye yönetimi ise 89 metrekareden sonrasının kaçak yapı olduğuna dair tutanak tuttu" diye konuştu.

"Sitede bulunan 211 daire ve 9 tane dükkanda kaçak yapı olduğunu belediyeye başvurduğumuzda öğrendik"

Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Eşer, "Biz belediyeye dilekçe verdiğimizde sadece bizim ruhsatta usulsüzlük olduğunu sanıyorduk. Sitede bulunan 211 daire ve 9 tane dükkanda kaçak yapı olduğunu belediyeye başvurduğumuzda öğrendik. Metrekare üzerinden düşündüğümüzde yaklaşık 300 milyon TL haksız kazanç elde edilmiş olduğu anlaşılıyor. Sitede bulunan 211 daire ve 9 dükkan hakkında iskan iptali davası açılacak" dedi.

Bir önceki belediye yönetiminde görev yapan yapı kontrol müdürünün kaçak yapılara göz yumduğunu iddia eden Eşer, müdürün aynı sitede oturduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Etimesgut, kiracı, Ankara, Aydın, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kiracı ile dükkan sahibi metrekare farkı nedeniyle davalık oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:13 Manisa’da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti Manisa'da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 21:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da kiracı ile dükkan sahibi metrekare farkı nedeniyle davalık oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement