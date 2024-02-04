 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

Ankara\'da kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

04.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ocak Cumartesi günü Çankaya ilçesinde meydana geldi. Metin Oktay Mahallesi'ndeki bir evde kesici aletli kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K. isimli kadının kesici aletle yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini tespit etti. Hastaneye kaldırılan Ü.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli D.K.'yı Mamak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın olayda kullandığı suç aleti bıçak ise çöp konteynırında bulundu.

Olayın D.K. ve Ü.K. arasında kıskançlık sebebiyle çıkan kavga sonucu yaşandığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından şüpheli D.K.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, Ankara, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:47:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement