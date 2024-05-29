Ankara'da kız arkadaşını öldüren kişi hayatına son verdi - Son Dakika
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Ankara'da kız arkadaşını öldüren kişi hayatına son verdi

Ankara\'da kız arkadaşını öldüren kişi hayatına son verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda meydana gelen olayda, S.Ö. ile sevgilisi S.D. arasında çıkan tartışma sonucunda S.Ö., kız arkadaşını tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

29.05.2024 21:19
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Ankara'da kız arkadaşını öldüren kişi hayatına son verdi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi kendi hayatına da son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yukarı Dikmen Akpınar Mahallesi 852. sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. S.Ö. ile sevgilisi S.D. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., tabancayla kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla kendi hayatına da son verdi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kız arkadaşını öldüren kişi hayatına son verdi - Son Dakika

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