Ankara'da Kızların Kavgası Kamerada

Ankara'da kızların saç saça birbirine girdiği kavga kamerada

ANKARA - Ankara'da 4 kız saç baş birbirine girdi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 17.45'de Ankara'nın Mamak ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro'sunun bahçesinde gerçekleşti. 4 kız önce aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızlar bir birlerinin sacını çekmeye ve tekmeler savurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Kızlar daha sonra vatandaşların araya girmesi ile ayrılarak ayrı yönlerde gittiler.