Ankara'da Kızların Kavgası Kamerada - Son Dakika
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Ankara'da Kızların Kavgası Kamerada

Ankara Mamak'ta 4 kız arasında çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi.

05.05.2025 20:31
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Ankara'da kızların saç saça birbirine girdiği kavga kamerada

ANKARA - Ankara'da 4 kız saç baş birbirine girdi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 17.45'de Ankara'nın Mamak ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro'sunun bahçesinde gerçekleşti. 4 kız önce aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızlar bir birlerinin sacını çekmeye ve tekmeler savurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Kızlar daha sonra vatandaşların araya girmesi ile ayrılarak ayrı yönlerde gittiler.

Kaynak: İHA

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