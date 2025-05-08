Ankara'da Koca Eşini Öldürüp İntihar Etti

Ankara'da dehşet: Psikolojik rahatsızlığı olan koca eşini öldürdükten sonra intihar etti

ANKARA - Ankara'da kanser tedavisi gören ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen şahıs, karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Zekai Mallı (67), bilinmeyen bir nedenle eşi Adalet Mallı'yı tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Kanser hastası olduğu öğrenilen Zekai Mallı ile öldürdüğü eşinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.