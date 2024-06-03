Ankara'da koca eşini ve başka bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Ankara'da koca eşini ve başka bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Ankara\'da koca eşini ve başka bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir koca, eşini ve evde bulunan bir kişiyi kesici aletle öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İnceleme sonucunda koca, eşi ve diğer kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 19:16
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Ankara'nın Sincan ilçesinde eşini ve evde bulunan şahsı kesici aletle öldüren koca, ardından intihar etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tolga Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, eşi Esma Şimşek'i (23) evde A.H. (27) ile birlikte yakalayan Hasan Şimşek (34) kesici aletle saldırdı. Şimşek, eşi Esma Şimşek ve A.H.'yi yaraladıktan sonra kendini asarak intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da koca eşini ve başka bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika

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