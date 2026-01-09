ABB'nin konser harcamalarına ilişkin verilen tahliye kararına savcılıktan itiraz - Son Dakika
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin verilen tahliye kararına savcılıktan itiraz

09.01.2026 16:18
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser usulsüzlüğü iddiasıyla tutuklu bulunan 5 sanığın tahliyesine karar verilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti. Mahkeme, tanıkların dinlenmediğini ve eksikliklerin giderilmediğini belirterek, tahliye kararının kaldırılmasını talep etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser usulsüzlüğü iddiasıyla açılan davada tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 5'i tutuklu 14 sanığın savunmalarını tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına şeklinde mütalaasını açıkladı.

Ara kararını açıklayan mahkeme ise tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Hüseyin Zehir, Haluk Erdemir, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya'nın tahliyesine karar vermişti. Verilen tahliye kararlarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, dosya kapsamında tanıkların henüz dinlenmediği, kamu zararının miktarına ilişkin tespitlerin bulunduğu ve dosyadaki eksiklikler giderilmeden tahliye kararı verildiği ifade edilerek, tutuklu sanıklar yönünden verilen tahliye kararlarının kaldırılması talep edildi. Sonraki duruşma 31 Mart'ta görülecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

