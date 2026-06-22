Ankara'da Konteyner Patladı, Korku Dolu Anlar - Son Dakika
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Ankara'da Konteyner Patladı, Korku Dolu Anlar

Ankara\'da Konteyner Patladı, Korku Dolu Anlar
22.06.2026 17:06
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Ankara Akyurt'ta yangın çıkan konteynerde meydana gelen patlama büyük tehlike yarattı.

Ankara'da inşaat alanında yanan konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyurt ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'nde, kepçecilerin bulunduğu alandaki bir konteynerde yangın çıktı. Konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Olay kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Akyurt, Ankara, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Konteyner Patladı, Korku Dolu Anlar - Son Dakika

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