Ankara'da Kontrolden Çıkan Çöp Kamyonu Apartmana Çarptı

Ankara'da kontrolden çıkan çöp kamyonu, apartman duvarına çarparak durabildi.

Olay, gece saatlerinde Etimesgut ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan çöp kamyonu, yol kenarındaki bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle apartman önündeki birkaç ağaç devrilirken, binada ve çöp kamyonunda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA