Ankara\'da Kontrolünü Kaybeden Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Türkiye'nin konuştuğu kazada aynı araçtakilerin ifadeleri

EYÜPSULTAN'da yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin lüks araçla arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarparak Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Kaza sırasında aynı araçta bulunan arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. Polis karakolunda verdiği ifadesinde Z.H.D., "Benim elimde yaralı şahsın telefonu olduğunu ve bu telefonu gidip olay yerine bırakmamız gerektiğini söyledim. O esnada K. A. taksiye bindi ve olay yerine gideceğini düşünerek yanında bulunan telefonu K.A.'ya verdi