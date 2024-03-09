Ankara'da Kontrolünü Kaybeden Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da Kontrolünü Kaybeden Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Ankara\'da Kontrolünü Kaybeden Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otomobilinin kontrolünü kaybederek ağaca çarptı ve ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

09.03.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Ankara'da bir kişi, kontrolünü kaybettiği otomobilinin ağaca çarpması sebebiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Keçiören'in Etlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü yerde metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kontrolünü Kaybeden Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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