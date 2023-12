Ankara\'da köpek saldırısına uğrayan çocuğun durumu iyiye gidiyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası, çocuğunun durumunun iyiye gittiğini belirtti. Yılmaz, oğlunun nefes almaya çalıştığını ve yaralarının pansuman edildiğini söyledi. Aile, köpek saldırılarının kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Başkentte sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, çocuğunun durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz , oğlunu yoğun bakım servisinde ziyaret ettiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyledi."Gördüğümde nefes almaya çalışıyordu"Tunahan'ı yoğun bakım bölümünde kısa süreli ziyaret ettiğini dile getiren Yılmaz, "Şu anda az önce yanımdaydım. Yoğun bakıma ünitesine girdim. Doktorlarımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dualarını eksik etmesinler bizden. Allah dualarını kabul etsin. Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı."Yeter ki benim evladım yaşasın"Vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu aktaran Yılmaz, oğlunun omuriliğinde de hasar olduğunu belirterek, Allahım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum. Yeter ki benim evladım yaşasın. Tüm Türkiye 'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı" şeklinde konuştu.Ankara'ya yaklaşık bir buçuk ay önce taşındıklarını dile getiren Yılmaz, hastaneden ayrılmadıklarını ve her gün yoğun bakım bölümünde bir dakika görebildiklerini söyledi."Kalıcı bir çözüm bulunsun"Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın dayısı Şeref Usta, kendi başlarına köpek saldırı geldiğini hatırlatarak, "Başka annelerin, babaların canı yanmasın. Kimsenin canı yanmasın. Köpekler toplansın. Bunları kalıcı bir çözüm bulunsun. Bugün topluyorlar, yarın geri salıyorlar. Salınmasın, bunlar toplansın, kalıcı çözüm bulunsun. Bir de yalan yanlış haberler yapıyorlar. Herkesin acısı var. Yalan yanlış haberlerle aileleri incitmesinler" dedi."Bizi aradılar 'vefat etti diye haberler yayılmış' dediler"Şeref Usta, yalan haberlerin sosyal medyada dolaştığını belirterek, "Bu tür yalan yanlış haberleri kimse aslı olmadan yaymasın. Bu durumlar aileyi daha çok kırıyor, incitiyor. Sabah buraya erken geldik. Nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Bizi aradılar 'vefat etti diye haberler yayılmış' dediler. Onun için geldik. Biraz da aileyi düşünsünler. Bu yüzden yalan yanlış haberler yapmasınlar yani" diye konuştu. - ANKARA