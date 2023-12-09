Ankara\'da köpek saldırısına uğrayan çocuğun durumu iyiye gidiyor

Tek oyla Gazze\'yi felakete sürükleyen BM\'ye Erdoğan\'dan sert tepki: Böyle adalet olmaz

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası, çocuğunun durumunun iyiye gittiğini belirtti. Yılmaz, oğlunun nefes almaya çalıştığını ve yaralarının pansuman edildiğini söyledi. Aile, köpek saldırılarının kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Başkentte sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, çocuğunun durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar" dedi.