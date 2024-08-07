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Ankara'da korkutan yangın

ANKARA - Ankara'da bulunan Akyurt Sanayi Bölgesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan sanayi bölgesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde fabrikadan yükselen yoğun dumanların çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı. Yangın, kısa sürede fabrikanın büyük bir kısmını etkisi altına aldı.