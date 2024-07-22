Ankara'da Küfür Eden Grup, Uyarı Yapan Adamın Evine Saldırdı - Son Dakika
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Ankara'da Küfür Eden Grup, Uyarı Yapan Adamın Evine Saldırdı

Ankara\'da Küfür Eden Grup, Uyarı Yapan Adamın Evine Saldırdı

Ankara'da bir grup, kendilerini küfür etmemeleri için uyarıda bulunan adamın evine taşlı ve silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

22.07.2024 17:03
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Ankara'da 4 kişilik bir grup, küfür etmemeleri için kendilerini uyaran adamın evine taşlı ve silahlı saldırı gerçekleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pursaklar'da meydana geldi. Şehit Salim Akgül Caddesi üzerinden geçen düğün konvoyundaki kişiler markete girmek için durdu. Bu sırada konvoydakilerin küfürlü konuşmasından rahatsız olan Burak Özdemir (26), evinin balkonundan uyarıda bulundu. Uyarı üzerine Özdemir ile konvoydaki 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine saldırganlar, Özdemir'in birinci kattaki evinin camlarını taşla kırdı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar eve tabancayla iki kez ateş etti. Kurşunlar, evin balkonuna ve camlarına isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Bölgeden ayrılan saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Tehditler ve küfürler savuran şahsıların o anları anbean kameraya yansıdı.

"Kurşun odamın camının isabet etti"

Olayla ilgili konuşan Burak Özdemir, "Evdeyken aşağıdan sesler duydum. 5-6 dakika müdahale olmadım. Ağıza alınmayacak hakaretlerden sonra cama çıkıp uyardık. 'Sen niye camdan çıkıp müdahil oluyorsun' dediler. Direkt evi taşlamaya başladılar. Damat olduğunu öğrendiğimiz şahıs silahla eve sıkmış. Kurşun benim istirahat ettiğim yattığım odamın camının isabet etti. İfademizi verdik, şikayetçi olduk. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Bizi tehdit ettiler. Küfürler ve hakaretler söz konusu. Böyle magandalardan herkes korkar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Ankara, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Küfür Eden Grup, Uyarı Yapan Adamın Evine Saldırdı - Son Dakika

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