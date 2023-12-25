Ankara\'da kurye kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan kurye kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus semtinde meydana gelen kazada, Batuhan Soysal'ın kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kazada kurye ağır yaralı olarak İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA