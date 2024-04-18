Ankara\'da minibüsün arka camından sarkan köpek görenleri şaşırttı

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde ceset olduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde bir süre arama çalışması yaptıktan sonra çalışmaya yarın sabah da devam edecek.