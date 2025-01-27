Ankara Protokol Yolu'nda seyreden motosiklet aniden alev aldı.
Alınan bilgiye göre, Protokol Yolu'nda seyir halindeki motosikletin sürücüsü, dumanlar çıktığını görünce aracı yolun kenarına çekti. Sürücünün yol kenarına çekmesinden kısa süre sonra motosiklet alev aldı. Motosiklet sürücüsü, alev alan motorunu çevredeki vatandaşlardan aldığı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Ancak yanan araç kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Motosiklet Alev Aldı - Son Dakika
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