Ankara\'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat Akbulut'un kullandığı 06 FZ 1911 plakalı motosiklet, 06 CRB 37 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA