Ankara\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin arasında kalarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Altındağ Orhan Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Kemal Caddesi üzerinden Hüseyingazi göbek istikametine ilerleyen motosiklet sağ şeritten orta şeride geçen araç ile sol şeritte ilerleyen araç arasında kalıp dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Bir müddet yolda sürüklenen A.Y.A.'nın kullandığı motosiklet, sol şeritteki aracın sağ arka tekerine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücü A.Y.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA