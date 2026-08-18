Ankara'da Motosikletli Polis Timleri Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Motosikletli Polis Timleri Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Ankara\'da Motosikletli Polis Timleri Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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67 polisin yunus ekiplerine katıldığı tören, güvenlik ve vatandaş hizmeti vurgularıyla gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce Motosikletli Polis Timleri'nin mezuniyet töreni düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Motosikletli Polis Timleri Amirliğince göreve uğurlama ve mezuniyet töreni programı düzenlendi. Programda konuşan Ankara Valisi Yakup Canbolat, 67 polisin yunus ekiplerine dahil oluşu vesilesiyle bir arada olduklarını belirterek, "Emniyet teşkilatımız; devletimizin vatandaşa en yakın olduğu kurumlardan biridir. Gece gündüz demeden görev yapan, gerektiğinde kendi canını ortaya koyarak vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyan polislerimiz, milletimizin huzuru için büyük bir sorumluluk taşımaktadır" diye konuştu.

"62 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 67 yeni arkadaşımız daha yunus ekibine katılıyor"

Ankara gibi büyük bir şehirde bu sorumluluğun katbekat önemli olduğuna değinen Canbolat, "435 personeliyle, şehrimizin huzur ve güvenliğine önemli katkı sunan, yunus ekiplerimiz bu yapıyı daha da güçlendirmektedir. Bugün 62 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 67 yeni arkadaşımız daha yunus ekibine katılıyor. Beş hafta süren temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımızın, edindikleri bilgi ve tecrübeyi sahadaki görevlerine en iyi şekilde yansıtacaklarına inanıyorum. Yunus ekiplerimizin; hızlı hareket kabiliyeti, olaylara kısa sürede müdahale edebilmesi, vatandaşımızla doğrudan temas içinde olması önemli bir görevi üstlendiğinizin en net göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Yunuslarımız, emniyet teşkilatımızın sahadaki en dinamik unsurlarından biridir"

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ise mezuniyeti tebrik ederek Motosikletli Polis Timlerinin eğitimine, gelişimine ve sahadaki etkinliğin artırılmasına büyük önem verdiklerini kaydetti. Yüksek, "Bugün de yoğun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan yeni yunuslarımızı başkentimizin cadde ve sokaklarında görev yapmak üzere uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Motosikletli polis timlerimiz halkımızın yakından tanıdığı adıyla yunuslarımız, emniyet teşkilatımızın sahadaki en dinamik unsurlarından biridir" dedi.

"Kararlı olacaksınız ama hukuktan asla ayrılmayacaksınız"

Şehrin cadde ve sokaklarında suç ve suçlu ile mücadeleden önleyici politik hizmetlerine şüpheli şahıs ve araçların takibinden meydana gelen olaylara süratle müdahale etmeye kadar çok önemli bir sorumluluğun motosikletli polis timlerince üstlenildiğini hatırlatan Canbolat, şöyle konuştu:

"Sahadaki hareket kabiliyetiniz, olaylara hızlı müdahaleniz ve vatandaşlarımıza doğrudan temaslarınız nedeniyle aynı zamanda teşkilatımızın en görünür unsurlarından biridir. Bu nedenle yunuslardan beklentilerimiz; süratli olacaksınız ama tedbiri elden bırakmayacaksınız. Kararlı olacaksınız ama hukuktan asla ayrılmayacaksınız. Güçlü olacaksınız ama vatandaşlarımıza karşı daima anlayışlı ve ölçülü davranacaksınız. Çünkü üzerinizde taşıdığınız üniforma milletimizin devletimize duyduğu güvenin en önemli sembollerinden biridir. Ankara; nüfusu, trafik yoğunluğu ve taşıdığı başkent sorumluluğuyla polislik hizmetlerinin büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmesi gereken bir şehirdir. Başkentimizin hangi noktasında görev yaparsanız yapın vatandaşınız sizi gördüğünde kendini daha güvende hissetmeli. Suç işlemeyi düşünenler ise karşılarında kararlı bir devlet iradesi olduğunu bilmelidir."

"Görevi gereksiz risk alarak yerine getirmeye çalışmayın"

Polislere görev sırasında kendi can güvenliklerini de hiçbir zaman ikinci plana atmamalarını söyleyen Canbolat, "Bir anlık dikkatsizliğin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmayın. Aldığınız eğitimi sahada disiplinle uygulayın. Ekip arkadaşlarınızı gözetin ve hiçbir görevi gereksiz risk alarak yerine getirmeye çalışmayın. Bu duygu ve düşüncelerle motosikletli polis timleri temel eğitim kursunu başarıyla tamamlayan bütün arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Törenin sonunda Motosikletli Polis Ekipleri gösteri yaptı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Tören, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Motosikletli Polis Timleri Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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