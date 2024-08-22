Ankara'da Narkotik Operasyonunda 14 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Narkotik Operasyonunda 14 Kişi Yakalandı

Ankara\'da Narkotik Operasyonunda 14 Kişi Yakalandı

Ankara'da narkotik ekiplerinin hassas burunlu köpekle düzenlediği operasyonda 2 kilo 130 gram kokain, 3 bin 904 adet ekstazi ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 14 kişi gözaltına alındı.

22.08.2024 15:37
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Ankara'da narkotik ekiplerinin hassas burunlu köpekle düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik arama köpeği ile birlikte 21 Ağustos günü Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 farklı ikamete baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 130 gram kokain, 3 bin 904 adet ekstazi, 614 adet sentetik ecza, 229 adet captagon, 150 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 11 adet LSD, 2 adet uyuşturucu düzeneği, 1 adet hassas terazi, 1 adet Glock marka tabanca ve şarjör, 82 adet fişek, 30 bin 450 lira, 100 dolar ve 20 euro ele geçirildi. 'Uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan yakalanan 7 şüpheli ile 'uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak' suçundan yakalanan 7 şüpheli olmak üzere toplam 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Narkotik Operasyonunda 14 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Narkotik Operasyonunda 14 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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