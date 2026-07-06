Ankara\'da NATO Zirvesi İçin Trafik Denetimleri

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi çerçevesinde polis ekiplerince trafik denetimlerine devam edildi.

Turgut Özal Bulvarı'ndaki uygulama kapsamında şüpheli görülen araç ve kişililerin denetim ve kontrolleri icra edildi. Araç sürücülerinin evrakları kontrol edilirken, bazı araç ile vatandaşların üst aramaları gerçekleştirildi. Denetimlerde kural ihlali yapan, trafik akşını bozan hallerde bulunan ve belgeleri eksik olan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Denetimler, kent genelinde görev alan 49 bin polis ve 7 bin jandarma personeli tarafından zirve süresince sürdürülecek. - ANKARA