Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere ilçesine bağlı Kuşcular- Avdan mahalleleri arasında başlayan ot yangınının ormanlık alana sıçradığını açıkladı. Yangının, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındığı öğrenildi.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam Şahinler Mahallesi'nde, 16 araç ve 35 personelle müdahale edilen yangının ardından, Çamlıdere Kuşcular-Avdan mahalleleri arasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan ot yangınına geçildi. Toplamda 44 araç ve 66 personel, Keresteciler, Batıkent, Etimesgut, Altınpark, Başkent OSB ve ASO OSB'den gelen destekle yangına müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Çamlıdere'de çıkan yangının ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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