Ankara\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

HENRY LİON:

Yangına müdahalede bulunan başta Jandarma personelleri ve Orman İşletme personellerinden Allah razı olsun Devletimizin büyüklüğünü bir kez daha gördük çünkü hepsi profesyonelce canla başla hizmet ettiler çok şükür yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangın hemen söndürüldü Allah bir daha yaşatmasın