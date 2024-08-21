Ankara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere ilçesinde çıkan ot yangınının ormanlık alana sıçradığını açıkladı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

21.08.2024 22:24  Güncelleme: 22:28
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere ilçesine bağlı Kuşcular- Avdan mahalleleri arasında başlayan ot yangınının ormanlık alana sıçradığını açıkladı. Yangının, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam Şahinler Mahallesi'nde, 16 araç ve 35 personelle müdahale edilen yangının ardından, Çamlıdere Kuşcular-Avdan mahalleleri arasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan ot yangınına geçildi. Toplamda 44 araç ve 66 personel, Keresteciler, Batıkent, Etimesgut, Altınpark, Başkent OSB ve ASO OSB'den gelen destekle yangına müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çamlıdere'de çıkan yangının ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • HENRY LİON: Yangına müdahalede bulunan başta Jandarma personelleri ve Orman İşletme personellerinden Allah razı olsun Devletimizin büyüklüğünü bir kez daha gördük çünkü hepsi profesyonelce canla başla hizmet ettiler çok şükür yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangın hemen söndürüldü Allah bir daha yaşatmasın 0 0 Yanıtla

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