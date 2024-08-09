Ankara'da Otobüs Kazasında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara'da meydana gelen otobüs kazasında yakını yaralanan bir kişi, "Otobüste yaralı tanıdığım vardı. Bizi arayıp yaralıların olduklarını söylediler" dedi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Ağrı'dan İzmir'e giden şehirlerarası yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kazada yakını yaralanan Engin Aydemir ise, "Bildiğim kadarıyla 9 kişi hayatını kaybetti. Otobüs Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İzmir'e doğru gidiyordu. Otobüste yaralı tanıdığım vardı. Bizi arayıp yaralıların olduklarını söyleyip bize konum attılar. Biz de Eskişehir'den çıkıp kaza yerine geldik" diye konuştu. - ANKARA