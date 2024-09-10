Sincan\'da Otomobil Beton Mikserine Çarptı: 4 Yaralı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin beton mikserine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Sincan Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. 06 CYN 728 plakalı otomobil, 06 EAM 304 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA