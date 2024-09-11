Ankara'da otomobil beton mikserine çarptı: 4 yaralı

Ankara'da bir otomobil beton mikserine çarptı: 4 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesi'nde bir otomobilin beton mikserine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza öğlen saatlerinde Sincan Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. 06 CYN 728 plakalı otomobil, 06 EAM 304 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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