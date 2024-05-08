Ankara'da Park Halindeki Otomobillerin Lastikleri Kesici Aletlerle Yarıldı - Son Dakika
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Ankara'da Park Halindeki Otomobillerin Lastikleri Kesici Aletlerle Yarıldı

Ankara\'da Park Halindeki Otomobillerin Lastikleri Kesici Aletlerle Yarıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Mahallesi'nde park halindeki birçok otomobilin lastikleri kesici aletlerle yarıldı. Olayı fark eden araç sahipleri polise şikayette bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Esnaflar, olayın sadece zevk için yapılmış olabileceğini belirtti.

08.05.2024 12:23
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Ankara'da park halinde arka arkaya sıralanmış çok sayıda otomobilin lastikleri kesici aletlerle yarılmış halde bulundu.

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde yer alan farklı cadde ve sokaklarda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yol kenarında park halinde duran çok sayıda otomobilin lastiklerini kesici aletle yardıktan sonra bölgeden ayrıldı. Durumun farkına sabah varan araç sahipleri ise polise şikayette bulundu. Ekipler tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, birçok arabada maddi hasar oluştu.

"Sadece zevk için bunu yapmış olabilirler"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Murat Elçi: "Yolda polis arabalarını gördüm. Birkaç tane de lastik tamircisi vardı. Ne olduğunu sordum. Araçlarının lastiklerinin bıçakla yarıldığını, hasar verildiğini ve polise ihbarda bulunduklarını söylediler. Bazı araçların bir, bazı araçların ise birden fazla lastiği yarılmıştı. Dükkanımın önündeki aracın üç lastiğini yarmışlardı. Bu sokakta 17 aracın lastiklerine hasar verildiğini söylediler. Yaşadığımız bölge, tehlikeli insanların yaşadığı yerlere çok yakın. Burası nezih bir ortam. Buraya gelip sadece zevk için bunu yapmış olabilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Park Halindeki Otomobillerin Lastikleri Kesici Aletlerle Yarıldı - Son Dakika

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