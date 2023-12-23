Ankara\'da park yeri kavgası telefon kamerasına yansıdı

Ankara'da park yeri kavgası kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde park yeri yüzünden çıkan kavga telefon kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mustafa Kemal mahallesi Bayrak sokakta meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga ayılırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.