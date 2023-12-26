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Ankara'da PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, bölücü terör örgütü adına sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 16 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Ankara\'da PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Yakalandı
26.12.2023 - 12:28,  Güncelleme: 12:35
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Bölücü terör örgütü adına sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 16 şahıs Ankara merkezli operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK Silahlı terör örgütünün tespit ve deşifre edilmesine yönelik Ankara merkezli Ağrı, Erzurum ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınırken şahısların adreslerinde yapılan aramalarda kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız yivsiz tüfek ve bu tüfeklere ait 14 adet fişek ile çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında olan 16 şüphelinin gerekli adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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