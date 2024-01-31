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Ankara'da polis aracından atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da polis aracından atlayan kadın hayatını kaybetti

Ankara\'da polis aracından atlayan kadın hayatını kaybetti

Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın, polis aracından atlayarak kendini yola attı. Arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

31.01.2024 19:18
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Ankara'da polis aracından atlayan kadın, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da saat 16.00 sıralarında aile içi şiddet konusuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına çocukları ile beraber bir çift geldi. İfadelerinin alınması üzere polis merkezine götürülmesi için baba ve oğul bir araca, kadın ise başka bir ekip aracına bindirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen G.A. isimli kadın ekip aracı seyir halinde iken aracın arka kapısını açarak kendini yola attı. Arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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