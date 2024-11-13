Ankara'da Polis Eşini Öldürdü, İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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Ankara'da Polis Eşini Öldürdü, İntihara Kalkıştı

Ankara'da bir polis memuru, eşiyle tartıştıktan sonra onu öldürerek intihara kalkıştı.

13.11.2024 22:06
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Ankara'da, beylik tabancasıyla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan polis memuru ağır yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Ş.K.'yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendini vuran K.K. ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Ş.K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken ağır yaralı K.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Polis Eşini Öldürdü, İntihara Kalkıştı - Son Dakika

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