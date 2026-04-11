Ankara'da Polis Haftası Kutlaması

Ankara'nın Bağlum semti Karakaya Mahallesi'nde vatandaşlar, 10 Nisan Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yapmak için KADES üzerinden aile içi şiddet ihbarı yaptı. Vatandaşlar, olay yerine intikal eden Asayiş Şube Ekiplerini pasta, meşaleler ve alkışlarla karşıladı. Polis ekiplerinin kuruluş yıl dönümlerini ve Polis Haftalarını kutlayan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. - ANKARA