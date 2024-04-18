Ankara'da Pursaklar ilçesinde çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Ankara'da Pursaklar ilçesinde çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü

Ankara\'da Pursaklar ilçesinde çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan boş bir arazide çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını binalara sıçramadan söndürdü. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

18.04.2024 23:21
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde boş arazide çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesinde boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş arazide bulunan hurdalık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi yakın binalarda paniğe sebep oldu. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının binalara sıçramadan söndürdü.

Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Pursaklar ilçesinde çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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