Ankara'da Rüşvet Davasına Devam - Son Dakika
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Ankara'da Rüşvet Davasına Devam

09.06.2026 21:14
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Ankara'da rüşvet ve mal varlığı suçlamasıyla 4 polis ve 1 suç örgütü lideri yargılanıyor.

Ankara Emniyeti'nde dönemin Organize Suçlardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Alp Aslan, Ankara Asayiş Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay ile suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü polis 5 kişinin "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ercan Karagöz, Alp Arslan ve Oben Özay katılırken Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Coşkun duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan sanık Aslan, "Bilirkişi raporuna katılıyorum. Mal varlığı ile ilgili doğru tespitler bulunuyor. Harcamalarımın uyumlu olduğu görülmüş doğrudur" dedi.

Sanık Karagöz, "Savcılık soruşturmasında da kendimiz ifade etmeye çalışmıştık. MASAK raporunda sıkıntılar olduğunu bilirkişi raporuna katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Söz alan Özay ise, "Ben bilirkişi raporunda tespit edilen belirli tarihler arasındaki uyuşmazlıkların nedenini önceki beyanlarımda anlatmıştım" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı tanık dinleneceğini bildirdi. Tanık M.B., "Ben Oben beyi tanıyorum. Ailecek görüşüyoruz. Bizim inşaat şirketimiz var. Oben bey ben TOKİ'de bir ev aldım ama satmak istiyorum dedi. Ben eğer bana tapu verirse belirli dönemlerde ödeme yapabileceğimizi söylemiştim. Ben zarara girmemesi için altın kuru ile ödeme yapacağımı söylemiştim. Oben beyin tapuyu bana böyle vermesinin sebebi bana güvendiğinden kaynaklıdır" dedi.

Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını açıkladı. Ara kararını kuran mahkeme esas hakkındaki mütalaa için dosyayı savcıya gönderirken Aslan hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

Sonraki duruşma 8 Eylül'de görülecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Ankara, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Rüşvet Davasına Devam - Son Dakika

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