Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Ankara\'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Sincan ve Mamak ilçelerinde ana arterlerde yoğun su birikintileri oluştu. Valilik ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı ve yollar tekrar trafiğe açıldı.

01.05.2024 22:04  Güncelleme: 22:06
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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Ankara Valiliği tarafından 1 Mayıs Çarşamba günü için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından başlayan yağmur sonrası birçok noktada ev ve iş yerlerini su basarken, onlarca araç trafikte mahsur kaldı.

Kısa sürede etkisini gösteren yağmur sonrası özellikle Sincan ve Mamak ilçelerinde bulunan birçok ana arter ve caddede yoğun su birikintileri meydana geldi. Alt geçitlerde su birikmesi nedeniyle şehirdeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, birçok araç biriken su nedeniyle yolda kaldı.

Kuvvetli yağışa yaya şekilde yakalanan vatandaşlar ise şehrin bazı noktalarında biriken sular içerisinde mahsur kaldı.

Valilik tarafından yapılan uyarı nedeniyle olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale etmek için hazırda bulunan ekipler, yağışın hayatı felç ettiği noktalarda hiçbir vatandaşın olumsuzluk yaşamaması için yağışın ilk anlarından itibaren su tahliye çalışmalarına başladı.

Ekipler tarafından ana arter ve caddelerde biriken suyun hızlıca tahliye edilmesinin ardından ise trafiğe kapatılan yollar araç trafiği için tekrar kullanıma açıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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