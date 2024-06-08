Ankara'da Sağanak Yağış Sonrası Metro Durağı Su Bastı

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Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası OSB-Törekent Metro durağını su bastı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış kentin birçok bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar suya gömüldü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Sincan'da ise OSB - Törekent Metro durağını su bastı. Uzun süre metro durağına giremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. - ANKARA