Ankara'da Sağanak Yağış Sonrası Metro Durağı Su Bastı - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak Yağış Sonrası Metro Durağı Su Bastı

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası OSB-Törekent Metro durağı su altında kaldı. Şiddetli yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

08.06.2024 16:49
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Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası OSB-Törekent Metro durağını su bastı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış kentin birçok bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar suya gömüldü. Şiddetli yağışın etkili olduğu Sincan'da ise OSB - Törekent Metro durağını su bastı. Uzun süre metro durağına giremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sağanak Yağış Sonrası Metro Durağı Su Bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Sağanak Yağış Sonrası Metro Durağı Su Bastı - Son Dakika
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