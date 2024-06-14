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Ankara'da sağanak yağmur ve dolu etkili oldu, caddeler göle döndü

Bir vatandaş aracını dolu yağışından battaniye ile korumaya çalıştı

ANKARA - Ankara'nın birçok bölgesinde etkili sağanak yağmur ve dolu başladı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak, Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Ankara'nın Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.