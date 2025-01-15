Ankara'da Sahte Belge Skandalı: Tutuklu Sayısı 17'ye Yükseldi - Son Dakika
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Ankara'da Sahte Belge Skandalı: Tutuklu Sayısı 17'ye Yükseldi

Ankara'da kamu kurumlarına sahte belgeler düzenleyen 2 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 17 oldu.

15.01.2025 12:09
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Ankara'da kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek kurumlara ait sistemlere yetkisiz giriş yapıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada böylece tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte elektronik imza ile üniversite mezuniyet belgesi düzenleyip, yazılı ve direksiyon sürücü belgesi sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elektronik sertifika hizmeti sağlayan kuruluşların bazı bayi ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza üretiminde bulunulduğu ve kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlenmişti. Gazi Üniversitesi'nde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyet belgeleri oluşturularak YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısız iken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısız iken başarılı duruma getirildiği tespit edilmişti. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, 7 Ocak'ta 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 67 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 67 şüpheliden 9'u savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 58 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilerin 15'i 'resmi belgede sahtecilik', 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'bilişim sistemine girme' suçlarından tutuklanırken, 43 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Z.K. ve G.C.G. adlı şüpheliler de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli, 'resmi belgede sahtecilik', 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'bilişim sistemine girme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sahte Belge Skandalı: Tutuklu Sayısı 17'ye Yükseldi - Son Dakika

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