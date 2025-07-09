Ankara'da Sahte Evlilik Belgeleri Operasyonu: 30 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da Sahte Evlilik Belgeleri Operasyonu: 30 Gözaltı

09.07.2025 08:51
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Ankara'da, vize süresi biten yabancı uyruklu kadınları Türk erkeklerle evlendirmek için sahte belgeler düzenleyen şebekeye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında evlendirme memurları da bulunan şebekenin, Fas hükümetinden alınması gereken belgelerin sahte olanlarını düzenlediği ortaya çıktı.

Ankara'da vize süresi biten yabancı uyruklu kadınları para karşılığında sahte belge düzenleyerek Türk erkeklerle evlendiren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 memurun da yer aldığı toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da gittiği nikah dairesinde görevli memur tarafından yabancı uyruklu bir kadınla evlendirilmek için kendisinden yüklü miktarda para istendiği iddia eden kişinin ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vize süresi dolmuş Fas vatandaşı kadınları para karşılığında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla Türk erkeklerle evlendirilen kişiler olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda aralarında 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 evlendirme memurun da yer aldığı toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fas tarafından verilmesi gereken belgenin sahtesini düzenledikleri ortaya çıktı

Araştırmalarda aracı olarak tabir edilen kişilerin vize süresi bitmiş Fas uyruklu kadınları ve Türk erkeklerini evlendirmek için bir araya getirdikleri, karşılığında ise iki taraftan da para alındığı tespit edildi. Şebekenin Fas hükümeti tarafından verilmesi gereken evlilik belgesinin sahtesini düzenlendiği belirlenirken, yasal geçerliliği olmayan söz konusu evliliklerin de iptal edileceği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Faslı kadınların ise Türkiye'den sınır dışı edileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sahte Evlilik Belgeleri Operasyonu: 30 Gözaltı - Son Dakika

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