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Ankara'da sahte gıda operasyonu: 1milyon 275 bin TL değerinde ürün ele geçirildi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 1milyon 275 bin TL olan sahte gıda ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde iki iş yerinde sahte ve kaçak gıda maddeleri satışı ve üretildiği tespit edildi. 2 iş yerine yönelik yapılan operasyonda, çeşitli markalara ait taklit gıda maddeleri tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 1milyon 275 bin TL olan; 2500 litre sahte zeytinyağı, 1000 kg sahte bal, 400 kg çay ve 600 kg peynir ele geçirildi.

İşyeri sahipleri ve çalışanları ile ilgili adli tahkikata başlatıldı.