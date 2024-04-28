Ankara\'da Şemsiye Hırsızı Yakalandı

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Ankara'da bir iş yerine ait şemsiyeyi çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.

Olay, 26 Şubat Cuma günü Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan marketin kullandığı şemsiye gece saat 23.50 sıralarında çalındı. Şemsiye hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market sahibi olayı Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli I.A.'yı (31) kimliğini tespit ederek yakaladı. Polisteki sorgusu sırasında suçunu itiraf eden zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA