Ankara\'da Şiddetli Fırtına ve Yağmur Ağaç Devirmeye Neden Oldu

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına ve yağmur, şehrin farklı noktalarındaki ağaçların devrilmesine neden oldu.
Ankara'da öğle saatlerinde etki olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Çankaya ilçesinde Yukarı Bahçelievler Mahallesi ve Kavaklıdere Mahallesinde ağaçlar devrildi. Ağaçların devrildi sokaklarda trafik bir süre aksadı. Ana arterlerde trafik durma noktasında gelirken, fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
"Bu kadar şiddetli bir rüzgar olduğunu tahmin etmemiştim"
Vatandaşlardan Ali Baltürk, ağaçların devrildiğini işe giderken fark ettiğini belirterek, "Hiç ses duymadık, evde yağmur yağdığını bile fark etmedik. Evden çıktığımda bir baktık devrilmiş. Bu kadar şiddetli bir rüzgar olduğunu tahmin etmemiştim. Umarım başka yerlerde de bu şekilde bir zarar yoktur" dedi. - ANKARA
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Kastamonu'da etkili olan fırtına sebebiyle bazı binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısının uçma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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