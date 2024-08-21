Ankara'da Sıfır Kilometre Araçta Koku İddiası: Yargıtay Değiştirilmesine Karar Verdi - Son Dakika
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Ankara'da Sıfır Kilometre Araçta Koku İddiası: Yargıtay Değiştirilmesine Karar Verdi

Ankara\'da Sıfır Kilometre Araçta Koku İddiası: Yargıtay Değiştirilmesine Karar Verdi

Ankara'da sıfır kilometre olarak satın aldığı araçta koku hisseden vatandaş, firma ile görüşmesine rağmen cevap alamayınca dava açtı. Yerel mahkemenin reddettiği davayı Yargıtay inceledi ve aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

21.08.2024 11:05
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Ankara'da sıfır kilometre olarak satın aldığı araçta koku hissedince firmayla görüşen ancak cevap alamayan vatandaş dava açtı. Yerel mahkemenin davayı reddetmesinin ardından vatandaşın dosyayı bir üst mahkemeye taşıması üzerine Yargıtay, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

Ankara'da bir vatandaş, sıfır kilometre bir araç satın aldı. Aracı kullanmaya başladığında çok ağır bir koku hisseden şahıs, firma yetkililerine ulaştığında 'Zamanla koku kaybolacak' cevabını aldı. Kokunun devam etmesi üzerine vatandaş, kansorejen etki göstererek hayatının riske girebileceği düşüncesiyle Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptı. Tüketici Hakem Heyeti, aracın ayıplı olduğuna, bu nedenle yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Firma bu kararı yerine getirmeyince mağdur vatandaş aracının yeni araçla değiştirilmesini, aksi takdirde araç bedelinin tarafına verilmesini talep ederek dava açtı. Adliyeye taşınan olayda, mahkeme araçtaki kokunun kansorejen etkisi olup olmadığı hususunda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ndeki laboratuvara müzekkere yazdı. Mahkeme, aracın plastik koku ölçüm incelemesi yapılması sonrası araçla ilgili kesin raporunu hazırlayacağını taraflara iletti. TUBİTAK, gelen evraka ilişkin araç içinde koku ölçümünün çevre ölçüm ve analizleri yeterlilik belgesi kapsamı dışında bulunması nedeniyle kendileri tarafından yapılamadığını belirtti. Mahkemeyse araçta koku bulunduğuna yönelik iddiaların ispatlanamadığı gerekçesiyle ve ayıp malın ihbar süresi içerisinde bulunulmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verdi.

Yargıtay kararı bozdu

Yerel mahkemenin davayı reddetmesinin ardından vatandaş, dosyayı bir üst mahkeme olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığına taşıdı. Yerel mahkemenin verdiği red kararını inceleyen Daire, mahkemece yargılama sırasında davacının iddiası ile ilgili kesin nitelikte bilirkişi raporu tanzimi sağlanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu belirtti. Daire, araçtaki koku iddiası üzerine biri kimya alanında olmak üzere teknik üniversiteden 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinden araç üzerinde inceleme de yaptırılarak, rapor tanzimi sağlanmasına karar verdi. Yargıtay, eksik inceleme ve yanlış gerekçe ile yazılı şekilde davanın reddine karar verildiğini ifade ederek, dosyayı bozdu. Yargıtay, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sıfır Kilometre Araçta Koku İddiası: Yargıtay Değiştirilmesine Karar Verdi - Son Dakika

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