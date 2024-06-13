Ankara'da Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Keklik Pınarı Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Spor salonunun sahibi F.O. ile F.S. arasında çıkan tartışma sonucunda F.S., F.O.'yu tabanca ile vurdu. Yaralanan F.O., hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde yakalanan F.S.'yi gözaltına aldı.

13.06.2024 00:54
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen spor salonunun sahibi F.O. ile F.S. ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.S. isimli şahıs F.O.'yu tabanca ile vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanan F.S. ise gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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