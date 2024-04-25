Ankara\'da Silahlı Saldırı: İş Arkadaşını ve Patronunu Öldürdü

3.Sayfa

Ankara'da bir kişi, aynı yerde çalıştığı yabancı uyruklu iş arkadaşını ve patronunu silahla vurarak öldürdü. Kardeşini ve işçisini kaybetmenin acısını yaşayan ağabey, olayın daha önceden planlandığını iddia etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yer alan mesire alanında meydana geldi. İddialara göre, bungalov evi imalatı işiyle uğraşan emekli polis Murat Yılmaz, bilinmeyen bir nedenle işletmeci Y.E.H.'nin silahlı saldırısına uğradı. Duruma müdahale etmek isteyen yabancı uyruklu iş arkadaşı Alaeddin Albaba'ya da ateş eden Y.E.H., kaçarak olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Albaba'nın ise kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi. Cenazesi Adi Tıp Kurumu morguna götürülen Yılmaz'ın ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği, Albaba'nın ise havayolu ile ülkesine götürüldüğü ve orada defnedileceği öğrenildi.

Saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

"Olay kesinlikle tasarlanmış"

Olayla ilgili konuşan Murat Yılmaz'ın ağabeyi Tunç Yılmaz, "Ekmek kapısı açtığımız bir alçak, alçakça bir şekilde kardeşimi ve yanımızda çalışan masum bir işçimizi katletti. Benim kardeşim emekli bir polisti. Kendisini de nasıl savunacağını çok iyi bilirdi. Saldırgan çok yakın mesafeden kardeşimin kafasına sıkmış. Kaçmaya çalışan işçimizi de önce ayağından vurmuş, ardından da yanına gidip onun da başına ateş etmiş. Biz ona para kazansın diye orada yer vermiştik. İstediği her şeyi vermiştik. Asla bir husumet yoktu aramızda. Saldırgan taraftan ortalıkta şu anda kimse yok. O şahıs orada işletmeciydi, imalatçı değildi. Bu olay kesinlikle tasarlanmış. Karşılıklı münakaşanın olduğu bir olay değil bu. Planlanmış, alçakça yapılmış bir katliam bu" ifadelerini kullandı. - ANKARA